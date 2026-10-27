Истинското бяло саламурено сирене струва поне 11 евро за килограм

Истинското българско бяло саламурено сирене не може да струва по-малко от 11 евро за килограм. Това изчисляват млекопреработватели, цитирани от bTV. Според Асоциация "Активни потребители" по-ниската цена често е свързана с по-високо съдържание на вода в продукта.

"Когато говорим за традиционния продукт, то е със сухо вещество 46%, респективно 54% водно съдържание", обясни Виктор Ружев, производствен директор в млекопреработвателна компания.

По думите му продуктите извън тези параметри не отговарят на характеристиките на традиционното българско бяло саламурено сирене.

За производството на 800 грама сирене са необходими приблизително пет литра мляко, като изкупната цена на българското сурово мляко варира между 55 и 60 евроцента за литър.

В проверен фирмен магазин килограм сирене се предлага за 11,90 евро. Според производителя във веригите същите продукти са с около 15% по-скъпи.

Междувременно проучване на "Активни потребители" установява сирена с необявено водно съдържание над 60% сред продуктите от инициативата "Кошница с грижа".

"За да имаме това лошо качество, една от основните причини е притискането на производителя за по-ниски цени, а същевременно надценките растат", заяви Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите.

Председателят на "Активни потребители" Богомил Николов също призова за цялостен анализ на веригата от производството до търговията, включително на начина, по който се разпределят субсидиите.

Експертите съветват потребителите да обръщат внимание на етикетите, състава и водното съдържание на сиренето, а не да се ръководят единствено от цената.