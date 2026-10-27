Ще остане ли София без парно? "Топлофикация" дължи над 900 млн. евро на "Булгаргаз"

Натрупаните задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" предизвикаха притеснения сред столичани дали отоплението им ще бъде гарантирано през предстоящия зимен сезон. Дългът на общинското дружество вече надхвърля 900 млн. евро, съобщава bTV.

От "Булгаргаз" заявиха, че столичната топлофикация системно не спазва договорения график за погасяване на задълженията си. Затова газовият доставчик настоява за актуална информация за финансовото състояние на дружеството преди подписването на нов договор за доставки през 2027 г.

"Задълженията на "Топлофикация София" ЕАД към "Булгаргаз" ЕАД надхвърлят 900 млн. евро, а дружеството системно не изпълнява договорения график за тяхното погасяване", посочват от газовата компания.

От "Топлофикация София" уверяват, че ще положат всички усилия за осигуряване на непрекъснато топлоснабдяване.

"Вярваме, че ще бъде постигнат консенсус в интерес на столичани, който да гарантира устойчивото топлоснабдяване в столицата", заявиха от дружеството.

От Столичната община съобщиха, че в началото на ноември предстои среща с представители на "Булгаргаз". Кметът Васил Терзиев продължава да настоява за отдаването на "Топлофикация София" на концесия като възможност за оздравяване на дружеството, но подчертава необходимостта от участие на държавата в преструктурирането на дълга.

Междувременно от столичната топлофикация посочват, че имат готовност да започнат отоплителния сезон. За масовото пускане на парното е необходимо средноденонощните температури да бъдат под 12 градуса в продължение на три последователни дни и прогнозата да показва трайно застудяване.

Към момента няма обявено решение за спиране на топлоснабдяването заради задълженията. Въпреки това финансовото състояние на дружеството поставя въпроси за дългосрочната сигурност на отоплението в столицата.