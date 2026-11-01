Андрей Гюров: Днес решаваме бъдещето на България

Разликата се топи. Всеки глас е важен, за да победим. Това казва кандидатът за президент Андрей Гюров във видео, споделено в социалните мрежи.

По думите му „днес решаваме бъдещето на България: дали ще вървим напред с Европа, с повече възможнсти и достоен живот“ или предстои връщане на страната към миналото.

Кандидатът за президент обръща внимание, че днес е денят на народните будители и призовава „да покажем, че сме будни и помним онези, които дадоха живота си за нашата свобода и независимост“.

„България принадлежи на своя народ. Никой не е по-силен от вас и всеки, който се опитва да ви убеди в обратното, ви лъже“, добавя Гюров.

Той завършва с призив да се гласува „свободно и по съвест“.