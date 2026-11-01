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Части от Благоевград останаха без ток

Части от Благоевград останаха без ток
pixabay

Справка в сайта на ЕРМ Запад ЕАД показва, че токът в централната част на града е спрял в 17.45 часа

Малко повече от 2 часа преди края на изборния ден, части от Благоевград останаха без ток.

Справка в сайта на ЕРМ Запад ЕАД показва, че токът в централната част на града е спрял в 17.45 часа. Очакваното време за възстановяване на захранването е 19:15 часа. 

Избирателната активност към 16:00 ч. за страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели, обявиха от ЦИК.

Най-високата избирателна активност е в столичния 23 избирателен район - 29,21%. Най-ниска тя е в Кърджали - 9,84 на сто.

За сравнение - на първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

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