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България е единствената в ЕС с пряко избран вицепрезидент

България е единствената в ЕС с пряко избран вицепрезидент
БТА

Макар подобна длъжност да съществува и в други европейски страни, механизмът за нейното заемане и правомощията ѝ се различават съществено

България е единствената държава в Европейския съюз, в която гражданите избират пряко не само президента, но и вицепрезидента като част от обща кандидатура, пише NOVA.

Макар подобна длъжност да съществува и в други европейски страни, механизмът за нейното заемане и правомощията ѝ се различават съществено.

В останалите страни членки на ЕС няма аналогичен модел, при който двамата държавни представители получават общ мандат чрез пряк вот.

Извън Европейския съюз могат да бъдат открити други примери за подобна институция, но с различна организация.

В Швейцария например вицепрезидентът на Федералния съвет се избира от парламента за една година. Длъжността е част от ротационна система, при която обикновено следващата година избраният за вицепрезидент поема председателството на колективния орган, изпълняващ функциите на федерално правителство. Швейцарските граждани не гласуват пряко за този пост.

Различна е ситуацията и в Кипър. Конституцията на страната предвижда вицепрезидентската длъжност да бъде заемана от представител на кипърските турци. Институцията обаче остава нефункционираща от 1963 г. заради междуобщностната криза и последвалите политически сътресения, задълбочили се след разделянето на острова през 1974 г.

Така България се откроява сред държавите от ЕС с модела, при който президентът и неговият заместник се избират заедно с един общ мандат от избирателите. Това прави българската конституционна уредба специфична в рамките на европейската политическа система.

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