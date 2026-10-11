Лацио настигна Интер след 3:1 над Монца, Антов остана резерва

Лацио победи Монца с 3:1 на стадион „Олимпико“ в двубой от шестия кръг на италианската Серия А.

С успеха римляните събраха 16 точки и се изравниха с лидера Интер на върха във временното класиране.

Българският защитник на Монца Валентин Антов остана на резервната скамейка и не взе участие в срещата.

Лацио започна ударно и откри резултата още във втората минута. Португалският защитник Нуно Таварес се разписа за 1:0 и даде ранен аванс на домакините.

В 22-рата минута Густав Исаксен удвои преднината на римляните.

Задачата на Монца стана още по-трудна в 34-тата минута, когато Лоренцо Лукези получи директен червен картон и остави гостите с човек по-малко.

Въпреки числения пасив Монца успя да върне интригата веднага след почивката. Влезлият като резерва Саба Гогличидзе се разписа след подаване на Дени Мота и намали на 1:2.

Лацио сложи точка на спора в 87-ата минута. Андреа Пинамонти се възползва от асистенция на Алфонсо Педраса и оформи крайното 3:1.

В друг мач от кръга Болоня постигна първата си победа за сезона след 2:1 като гост на Лече.

Рикардо Орсолини откри резултата в 17-ата минута след подаване на Николо Камбиаги. Амар Ахмед Фатах изравни за домакините в 64-тата, но резервата Джей Енем донесе трите точки на Болоня с гол в 75-ата минута.

С успеха гостите напуснаха зоната на изпадащите.

По-късно днес Милан гостува на Сасуоло, а Ювентус се изправя срещу Каляри.