Лацио настигна Интер след 3:1 над Монца, Антов остана резерва
Римляните решиха мача с два ранни гола и вече делят върха в Серия А, а Болоня постигна първата си победа за сезона
Лацио победи Монца с 3:1 на стадион „Олимпико“ в двубой от шестия кръг на италианската Серия А.
С успеха римляните събраха 16 точки и се изравниха с лидера Интер на върха във временното класиране.
Българският защитник на Монца Валентин Антов остана на резервната скамейка и не взе участие в срещата.
Лацио започна ударно и откри резултата още във втората минута. Португалският защитник Нуно Таварес се разписа за 1:0 и даде ранен аванс на домакините.
В 22-рата минута Густав Исаксен удвои преднината на римляните.
Задачата на Монца стана още по-трудна в 34-тата минута, когато Лоренцо Лукези получи директен червен картон и остави гостите с човек по-малко.
Въпреки числения пасив Монца успя да върне интригата веднага след почивката. Влезлият като резерва Саба Гогличидзе се разписа след подаване на Дени Мота и намали на 1:2.
Лацио сложи точка на спора в 87-ата минута. Андреа Пинамонти се възползва от асистенция на Алфонсо Педраса и оформи крайното 3:1.
В друг мач от кръга Болоня постигна първата си победа за сезона след 2:1 като гост на Лече.
Рикардо Орсолини откри резултата в 17-ата минута след подаване на Николо Камбиаги. Амар Ахмед Фатах изравни за домакините в 64-тата, но резервата Джей Енем донесе трите точки на Болоня с гол в 75-ата минута.
С успеха гостите напуснаха зоната на изпадащите.
По-късно днес Милан гостува на Сасуоло, а Ювентус се изправя срещу Каляри.