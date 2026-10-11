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Рома предаде върха в Серия А след второ поредно равенство

Рома предаде върха в Серия А след второ поредно равенство

„Вълците" оцеляха до езерото Комо с човек по-малко

Комо и Рома завършиха наравно 0:0 в двубой от шестия кръг на Серия А между два от отборите в най-добра форма. Най-радостен от резултата е Интер, който вчера победи Парма 3:0 и ще завърши кръга като лидер в класирането с 16 точки. Рома е втори с 14, а Комо е на шесто място с 11 точки.

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Рома предаде върха, но може да бъде доволен, че си тръгна с точка от Комо. Домакините имаха всички предпоставки да спечелят трите точки, след като играха почти цяло второ полувреме с човек повече на терена. Нападателят на Рома Дониел Мален получи директен червен картон в 53-ата минута за опасно влизане срещу Хакобо Рамон.

До края на срещата тимът на Сеск Фабрегас натисна сериозно в търсене на победата, но Рома се защитаваше добре и показа защо е слаган сред фаворитите за скудетото. В 67-ата минута съдията на мача Майкъл Фабри трябваше да бъде заменен принудително заради контузия в коляното.

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