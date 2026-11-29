47 влака на Българските държавни железници (БДЖ) се движат със закъснение вследствие на усложнената зимна обстановка в страната, информираха от пресцентъра на дружеството, предава БТА.

Междувременно от железницата уточниха, че трафикът по железопътната линия в участъка Зверино – Мездра вече е възстановен, но подчертаха, че ситуацията остава силно динамична заради променливите метеорологични условия.

Заради сериозно нарушение в графика бе отменен крайградски пътнически влак, който по разписание е трябвало да пристигне в Мездра в 20:50 ч., а пътуващите са пренасочени към следващите композиции по маршрута.

По-рано през деня от превозвача съобщиха още, че блокираният на гара Елисейна влак е подновил пътуването си в 13:01 ч. по направлението за Варна.