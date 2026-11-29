Обстановката в Кюстендилска област постепенно се нормализира след обилния снеговалеж, съобщиха от местната областна администрация, цитирано по БТА. Вече е възстановено движението по пътя към Република Северна Македония, който бе временно затворен за тежкотоварни камиони в участъка край граничния пункт „Деве баир“ на територията на съседната държава.

Въведена е специална организация за поемане на трафика на тировете, изчакващи в района на местността Черна нива, като регулирането на колоните се извършва с помощта на екипи от „Пътна полиция“ и Областното пътно управление.

Цялата републиканска пътна мрежа в региона вече е проходима при зимни условия. В същото време аварийните групи продължават да работят по възстановяването на прекъснатото електрозахранване в отделните населени места на общините Кюстендил и Трекляно.

През целия ден общински екипи са разчиствали счупени под тежестта на мокрия сняг дървета и клони в града и в лесопарк „Хисарлъка“, уточни пред БТА Ивайло Чалъков, експерт в направление „Отбранителна и мобилизационна подготовка“ към Община Кюстендил. Той увери, че при инцидентите няма ранени граждани, нито са регистрирани материални щети, като разчистването на терените ще продължи и утре.