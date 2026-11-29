Река Ропотамо излезе от коритото си край Приморско вследствие на интензивните валежи през последното денонощие, съобщава БНТ.

Водата е заляла прилежащи терени и горски площи по поречието на реката.

Към момента главният път Созопол - Царево остава проходим.

Обстановката по Южното Черноморие остава усложнена след обилните валежи, силния вятър и бурното морско вълнение.