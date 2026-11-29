Обилните валежи доведоха до преливане на река Ропотамо
Водата е заляла терени и горски площи по поречието на реката, а главният път Созопол - Царево остава проходим
Река Ропотамо излезе от коритото си край Приморско вследствие на интензивните валежи през последното денонощие, съобщава БНТ.
Водата е заляла прилежащи терени и горски площи по поречието на реката.
Към момента главният път Созопол - Царево остава проходим.
Обстановката по Южното Черноморие остава усложнена след обилните валежи, силния вятър и бурното морско вълнение.