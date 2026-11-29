Обилният мокър сняг причини материални щети в Пазарджик и съседните населени места. Общо 40 сигнала, свързани с усложнената зимна обстановка в общината, са постъпили на телефон 112, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

От тях 26 са за паднали дървета и клони върху автомобили, по които са нанесени материални щети.

Към момента няма данни за бедстващи хора или откъснати населени места на територията на област Пазарджик.

Допълнителни екипи на полицията и пожарната са мобилизирани за справяне с последствията от снеговалежа. При необходимост улици в Пазарджик се затварят временно до отстраняването на падналите дървета и клони. В разчистването участват и служители на общинската администрация.

Допълнителни полицейски и противопожарни екипи работят и в районите на Пещера, Панагюрище, Септември и Велинград. Те оказват съдействие на закъсали автомобили по непочистени заснежени пътища и реагират на сигнали за паднали дървета и клони.

В четири населени места в община Белово има проблеми с електрозахранването заради паднали електрически стълбове и скъсани електропроводи.

По думите на кмета на общината Стойко Стефанов се работи по отстраняването на повредите.