Арда победи ЦСКА 1948 с 2:1 в оспорван двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Мачът започна с един час закъснение заради снега на терена в Кърджали, но в крайна сметка се проведе при сравнително добри условия. Домакините показаха повече характер и надделяха срещу един от водещите отбори в елита.

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Кърджалийци поведоха в 38-ата минута с гол на Лъчезар Котев. Той стреля от около 25 метра и хвана неподготвен вратаря на ЦСКА 1948 Петър Маринов. „Червените" бързо изравниха. Елиас Франко не остави шансове на Анатолий Господинов с красив ножичен удар.

В добавеното време на първото полувреме Арда отбеляза оказалия се победен гол в мача. Светослав Ковачев шутира извън границата на наказателното поле и прати топката в ъгъла на вратата. През второто полувреме втори гол на Елиас Франко вкара топката в мрежата, но попадението бе отменено от засада.

Арда се изкачи на пето място с 25 точки и изпревари Ботев Пловдив (24). ЦСКА 1948 остава на четвърта позиция с 30 точки и пропусна отличен шанс да се доближи до Топ 3.