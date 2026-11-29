Испанците гласуват на предсрочни парламентарни избори, които могат да вкарат крайната десница в националното правителство за първи път след възстановяването на демокрацията в страната, предава Ройтерс.

Проучванията на общественото мнение сочат победа за дясноцентристката Народна партия (НП), но показват, че тя вероятно ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия „Вокс“ (Vox), за да си осигури мнозинство в 350-местния парламент. „Вокс“ настоява за по-строг имиграционен контрол, централизация на държавната власт и по-ниски данъци, като същевременно се противопоставя на настоящите климатични политики и разширяването на правата на ЛГБТК общността.

Този вот е първият от поредица европейски избори, при които крайнодесните формации биха могли да постигнат нов напредък. Изборните секции отвориха в 9:00 ч. местно време (10:00 ч. българско) и ще затворят в 20:00 ч. (21:00 ч. българско), когато ще бъде публикувано проучване, проведено през последната седмица на кампанията. Първите официални резултати се очакват около час по-късно.

Предсрочен вот на фона на жилищна криза

Санчес, който управлява с крехки коалиции на малцинството от 2018 г. насам, свика предсрочните избори с аргумента, че се нуждае от стабилно мнозинство, след като парламентът отхвърли предложените от него укази за справяне със задълбочаващата се жилищна криза. Предизборната кампания бе белязана от остри дебати за коренно различните подходи към растящите наеми и принудителните изселвания.

В петък премиерът настоя, че вътрешните данни на неговата партия му дават шанс за мнозинство с по-малки леви формации, въпреки че повечето сондажи предвиждат победа на НП в комбинация с „Вокс“. Някои последни проучвания отчетоха, че Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) съкращава изоставането си от НП, но това се случва за сметка на разочарованата крайна левица, без чиято подкрепа Санчес не може да състави кабинет.

„Мисля, че отново ще успеят – с повече гласове за социалистите. Като млад човек това ме кара да се страхувам малко за бъдещето. Те не решиха много проблеми“, сподели 27-годишната Кармен Санчес, след като упражни правото си на глас в същата секция в Мадрид, в която гласува и министър-председателят.

Самият Педро Санчес бе посрещнат от множество поддръжници пред урните, докато по-малка група противници скандираше „Вън!“ отблизо. Премиерът прогнозира една от най-високите избирателни активности от завръщането на Испания към демокрацията. „Единственото, което мога да кажа, е, че има епична мобилизация. Това е, което виждам и усещам“, заяви той пред журналисти.

Коалиционни сценарии и икономически равносметки

За парламентарно мнозинство са необходими 176 мандата. Коалиция между Народната партия и „Вокс“ се разглежда като най-вероятния изход, макар че тя би изисквала тежки пазарлъци за разпределението на министерските постове. Анализатори допускат и вариант, при който „Вокс“ подкрепи правителство на малцинството на НП отвън, без да участва пряко във властта. Формално няма краен срок за коалиционни преговори преди първия вот на доверие в парламента, но ако никой кандидат не получи подкрепа в рамките на два месеца след този първи опит, автоматично се насрочват нови избори.

Санчес определи евентуално управление на НП и „Вокс“ като „регрес“ – двете партии вече управляват заедно в четири испански автономни области. Той изтъкна постиженията си начело на една от най-бързо растящите икономики в Европейския съюз, подкрепена от повишаването на минималната работна заплата и трудовата реформа, свалила безработицата до най-ниското ѝ ниво от почти две десетилетия. Част от испанците обаче споделят, че не усещат тези макроикономически успехи заради поскъпването на жилищата, енергията и потребителските стоки.

Имиграцията и накърненият имидж на премиера

Икономическият подем на страната бе подхранен до голяма степен от мигрантите, а икономисти предупреждават, че антиимиграционните политики на евентуално дясно правителство могат да задушат растежа. Санчес плуваше срещу течението в Европа, представяйки имиграцията като икономическа полза, докато повечето държави в ЕС затягат границите си. От своя страна НП обещава да забрани масовите амнистии, да разреши връщането на мигранти в трети страни и да въведе точкова система за легалните имигранти, докато „Вокс“ настоява за депортиране на осъдените чужденци и предимство за испанците при разпределението на общински жилища.

Евентуално поражение на Санчес би оставило само три държави в Европейския съюз – Дания, Литва и Малта – с лявоцентристки лидери.

Имиджът на испанския премиер бе сериозно накърнен от поредица корупционни скандали, засегнали близкото му обкръжение и семейството му, както и от критиките към управлението на редица кризи – включително две тежки влакови катастрофи с жертви, мигрантски натиск в северноафриканския анклав Сеута и мащабно спиране на електрозахранването в цялата страна. На фона на обвиненията в лошо управление срещу Санчес, основният му съперник – лидерът на НП Алберто Нунес Фейхоо – се опитва да се позиционира като прагматичен технократ с внимание към детайлите. Санчес понесе критики и заради амнистията, която предостави на лидерите на опита за отделяне на Каталуния в замяна на тяхната подкрепа за оставането му на власт през 2023 г., когато НП спечели най-много гласове, но не успя да събере мнозинство.