Тотнъм постигна ценна победа с 2:0 при гостуването си на Съндърланд в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Джеймс Мадисън отбеляза и двете попадения за лондончани, а едно от тях директно от ъглов удар. Домакините бяха принудени да играят с човек по-малко още от 12-ата минута.

Успехът е пети за „шпорите“ в последните им шест шампионатни срещи под ръководството на Роберто Де Дзерби. Тимът се изкачи до осмото място в класирането и се доближи на четири точки от Топ 4. Съндърланд пък остана в зоната на изпадащите, където са още Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас.

Червен картон промени мача

Двубоят на „Стейдиъм ъф Лайт“ започна с неприятен развой за „черните котки". В 12-ата минута Тома Мюние получи първоначално жълт картон за грубо влизане срещу Омар Мармуш. След намеса на системата ВАР главният съдия Питър Банкс преразгледа ситуацията на монитора и промени решението си на директен червен картон на защитника.

Мадисън откри резултата

Тотнъм се възползва от численото си превъзходство в 35-ата минута. Анди Робъртсън центрира отлично, а Джеймс Мадисън се ориентира най-добре в наказателното поле и с прецизно докосване изпрати топката в мрежата. Домакините имаха възможност да възстановят равенството малко преди почивката, но Жулс Ахока пропусна най-добрата им ситуация.

Гол от корнер реши всичко

След почивката Съндърланд опита да потърси път към вратата на съперника, но Тотнъм контролираше събитията на терена. В 70-ата минута Мадисън сложи точка на спора по впечатляващ начин. Английският национал изпълни корнер, при който топката описа необичайна траектория, преодоля вратаря с и влезе директно във вратата му.

Мадисън се превърна в първия футболист в историята на Тотнъм, отбелязал директно от ъглов удар в мач от Висшата лига.