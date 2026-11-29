Най-тежко пострадалият фен на Левски в Марсилия се влошава. Велислав Великов в момента е единственият привърженик на „сините", който остана във френската болница „Норд“. По-рано днес военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия. Състояниео на Великов обаче не позволи да пътува по въздух.

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"Вели се влошава... Вече е с кислороден апарат и с висока температура - почти 40 градуса... Господ да му помага", написа Тодор Батков - син в социалните мрежи.

Пострадалият остава под лекарско наблюдение, а здравният министър Катя Ивкова заяви, че е много възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти.

Министърът увери още, че страната ни има готовност да осъществи медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след получаване на разрешение за транспортирането му от медицинския екип на болницата.

Двамата български граждани, които се прибраха от Марсилия днес, са настанени във Военномедицинската академия и са без опасност за живота.