Сериозни въпроси към ръководството на Левски бяха поставени след нападението над българските привърженици в Марсилия. Бившият директор „Комуникации“ на клуба Климент Йончев поиска вътрешно разследване, което да установи дали ръководството е получило предварителни предупреждения от френските власти за очаквано насилие срещу феновете.

Най-тежко пострадалият фен на Левски в Марсилия се влошава

Темата беше обсъдена в предаването „На фокус“ по NOVA, където Йончев коментира действията на клуба преди и след инцидентите във Франция.

Според него трябва да се провери дали до Левски е достигнала информация от френската префектура. По думите му документът е съдържал предупреждения за възможни нападения срещу български граждани на различни места в Марсилия - по улиците, в ресторанти и хотели.

„Бих желал да видя едно вътрешно разследване в клуба. Без българска намеса. Защото имам подозрение, че има пропусната важна част от предупрежденията, които са идвали от френска страна“, заяви бившият директор.

Той постави и въпроса за броя на българските привърженици, за които е била предвидена защита. Според изложената от него информация френската страна е поела ангажимент да осигури безопасността на 500 души.

„Там пише: „Ние поемаме грижата за 500 човека“. Всеки човек над тези 500 е възможно да бъде бит, газен, унижаван. Ако това е стигнало в клуба и някой е решил, че трябва да позволи още 200, 300, 400 човека над тези 500, за мен това е престъпна небрежност. Ако това е вярно”, подчерта той.

Йончев изрази съмнение дали ръководството на Левски е било наясно с евентуалните ограничения и дали въпреки това е допуснало присъствието на значително повече привърженици. Той подчерта, че тези обстоятелства трябва да бъдат проверени, преди да се правят категорични заключения.