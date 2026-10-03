Новини
Търси
Подкаст
Свят

Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия
Снимка: AP/БТА

Коалицията на премиера Андрис Кулбергс получава 35,6% според първите прогнози, но ще се нуждае от партньори за съставяне на правителство

Центристката, проукраинска коалиция "Обединена листа" на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело на парламентарните избори в Латвия според първите резултати от екзитполовете. Вотът се проведе на фона на засилени опасения сред част от избирателите за възможна руска агресия.

Според екзитпол на латвийската обществена медия LSM "Обединена листа" получава 35,6% от гласовете. На второ място с 11,3% се нарежда партия "Латвия на първо място", вдъхновена от движението "Направете Америка отново велика".

Партията "Латвия на първо място" се опита в навечерието на изборите да привлече подкрепа сред етническото руско малцинство в Латвия.

На трето място според предварителните данни се нареждат "Прогресивните" с 11,3%, следвани от открито проруската партия "Суверенна сила" с 10,8%.

Изборите се провеждат на фона на продължаващи предупреждения от страна на балтийските държави за предполагаеми руски саботажи, кибератаки и други хибридни действия в Европа. Според тези предупреждения целта е да бъде отслабена подкрепата за Украйна и да бъде засилено усещането за несигурност.

В същото време западни официални представители отхвърлят опасенията, че Русия е способна да предприеме пряка атака срещу НАТО. Москва от своя страна определя подобни обвинения като неоснователни и ги свързва с антируска истерия.

По-рано днес, докато гласува в Рига, Кулбергс подчерта значението на единството на източния фланг на НАТО.

"Не можем да бъдем най-слабото звено. Трябва да бъдем силни. Целият източен фланг трябва да бъде единен. Ето към това се стремим. Ние сме външната граница на Европа, която трябва да бъде силна", заяви Кулбергс.

След публикуването на резултатите от екзитполовете латвийският премиер заяви, че "Обединена листа" няма да влиза в коалиция с "Латвия на първо място".

"Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат", заяви Кулбергс в централата на партията си в Рига.

Дори официалните резултати да потвърдят прогнозите от екзитполовете, Кулбергс ще трябва да намери коалиционни партньори, за да сформира правителство.

Резултатите от екзитполовете предстои да бъдат последвани от официалното преброяване на гласовете.

Още по темата

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

Испания укрепи ПВО на Латвия с ракетни комплекси NASAM

Латвия е готова да разположи ядрени оръжия на НАТО на своя територия

Латвия е готова да разположи ядрени оръжия на НАТО на своя територия

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Полша чака България след експресна победа срещу Латвия

Полша чака България след експресна победа срещу Латвия

Латвия забранява вноса на руски и беларуски книги заради опасения от пропаганда

Латвия забранява вноса на руски и беларуски книги заради опасения от пропаганда

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

Русия призова чужденците да напуснат Киев и предупреди за нови "масирани ответни удари"

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Северна Корея заяви, че е проведено изпитание на ракета със среден обсег

Северна Корея заяви, че е проведено изпитание на ракета със среден обсег

Водещи

Най-важното от България на 03.10.2026 г.

Най-важното от България на 03.10.2026 г.

  • Преди 8 минути
Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

  • Преди 29 минути
Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

Най-важното от спорта на 03.10.2026 година

  • Преди 35 минути
Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

  • Преди 47 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието среща своята тежест

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието среща своята тежест

  • Преди 53 минути
Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

  • Преди 53 минути
Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

  • Преди 1 час
Милен Трифонов, ПБ: Хората могат спокойно да произвеждат и консумират домашна ракия

Милен Трифонов, ПБ: Хората могат спокойно да произвеждат и консумират домашна ракия

  • Преди 1 час
На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

На живо: Исландия скри топката на България с втори гол

  • Преди 2 часа
Акад. Васил Гюзелев: Няма съмнение, че тленните останки от Преспа са на цар Самуил

Акад. Васил Гюзелев: Няма съмнение, че тленните останки от Преспа са на цар Самуил

  • Преди 2 часа
На живо: Исландия - България, 1:0 на полувремето

На живо: Исландия - България, 1:0 на полувремето

  • Преди 2 часа
Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика

Илияна Йотова: Готови сме за разговори със Скопие, но без ултиматуми и отстъпление от европейската политика

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

Мая Санду: Пет дрона и ракети са нарушили въздушното пространство на Молдова

  • Преди 2 часа
На живо: Исландия вкара във вратата на България

На живо: Исландия вкара във вратата на България

  • Преди 2 часа
Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

Бразилия вкара 4 гола в исторически мач срещу Индия

  • Преди 3 часа