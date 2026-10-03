Екзитпол: Проукраинската "Обединена листа" печели изборите в Латвия

Центристката, проукраинска коалиция "Обединена листа" на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело на парламентарните избори в Латвия според първите резултати от екзитполовете. Вотът се проведе на фона на засилени опасения сред част от избирателите за възможна руска агресия.

Според екзитпол на латвийската обществена медия LSM "Обединена листа" получава 35,6% от гласовете. На второ място с 11,3% се нарежда партия "Латвия на първо място", вдъхновена от движението "Направете Америка отново велика".

Партията "Латвия на първо място" се опита в навечерието на изборите да привлече подкрепа сред етническото руско малцинство в Латвия.

На трето място според предварителните данни се нареждат "Прогресивните" с 11,3%, следвани от открито проруската партия "Суверенна сила" с 10,8%.

Изборите се провеждат на фона на продължаващи предупреждения от страна на балтийските държави за предполагаеми руски саботажи, кибератаки и други хибридни действия в Европа. Според тези предупреждения целта е да бъде отслабена подкрепата за Украйна и да бъде засилено усещането за несигурност.

В същото време западни официални представители отхвърлят опасенията, че Русия е способна да предприеме пряка атака срещу НАТО. Москва от своя страна определя подобни обвинения като неоснователни и ги свързва с антируска истерия.

По-рано днес, докато гласува в Рига, Кулбергс подчерта значението на единството на източния фланг на НАТО.

"Не можем да бъдем най-слабото звено. Трябва да бъдем силни. Целият източен фланг трябва да бъде единен. Ето към това се стремим. Ние сме външната граница на Европа, която трябва да бъде силна", заяви Кулбергс.

След публикуването на резултатите от екзитполовете латвийският премиер заяви, че "Обединена листа" няма да влиза в коалиция с "Латвия на първо място".

"Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат", заяви Кулбергс в централата на партията си в Рига.

Дори официалните резултати да потвърдят прогнозите от екзитполовете, Кулбергс ще трябва да намери коалиционни партньори, за да сформира правителство.

Резултатите от екзитполовете предстои да бъдат последвани от официалното преброяване на гласовете.