Трагедия в Пловдив: 94-годишен мъж загина при пожар в дома си

94-годишен мъж загина при пожар в дома си в Пловдив, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Трагичният инцидент е станал в събота, 7 ноември, в апартамент на улица "Георги Измирлиев".

Сигналът за пламъци, излизащи от жилището, е получен около 8 часа сутринта. Незабавно към адреса са изпратени екипи на противопожарната служба, служители на Второ районно управление на полицията и Спешна помощ.

След приключването на пожарогасителните действия в една от стаите огнеборците открили безжизненото тяло на 94-годишния обитател на апартамента.

Към момента не се съобщават подробности за обстоятелствата, при които е възникнал пожарът, нито за причината за смъртта на възрастния мъж.

По предварителни данни на разследващите няма данни за умишлен палеж. Въпреки това предстои да бъдат установени точните причини за възникването на огъня.

По случая е образувано досъдебно производство, а действията на разследващите продължават.

От МВР не уточняват дали при инцидента са нанесени щети на съседни жилища или дали се е наложила евакуация на други обитатели на сградата.