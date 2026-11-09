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Български изселници в Измир остават без домове заради решение на общината за събаряне на жилищата им

Български изселници в Измир остават без домове заради решение на общината за събаряне на жилищата им
Pixabay

По информация на медиите събарянето е започнало през почивните дни, като част от сградите вече са частично разрушени

Български изселници в турския град Измир са изправени пред опасността да останат без домовете си през зимата заради решение на местните власти за събаряне на шест жилищни сгради. Имотите се намират в района Буджа и са обитавани предимно от българи, заселили се там след 1989 г. За случая съобщават турските издания „Биргюн“ и „Евренсел“.

По информация на медиите събарянето е започнало през почивните дни, като част от сградите вече са частично разрушени.

От Голямата община на Измир обясняват, че действията са свързани с проект за разширяване на пътна артерия в Буджа, който трябва да облекчи трафика в района. Според местната администрация процедурите по отчуждаване на засегнатите имоти са започнали още през 2019 г.

Сред потърпевшите е 87-годишната Шазийе Шен, която живее в една от сградите със съпруга си. Пред „Евренсел“ тя разказва, че семейството ѝ обитава жилището от 1994 г., но е получило само десет дни предизвестие да го напусне.

„Построихме къщите си сами. Когато строяхме, никой не ни каза, че не можем да строим тук или че ще ги съборят. Изхвърлят ни на улицата посред зимата. Къде ще отидем в това време? Ако ни гонят, трябва да ни осигурят други жилища“, заявява възрастната жена.

Друг жител на квартала – Емел Бербероглу, смята, че разширяването на улицата не е единствената причина за събарянето. По думите му обитателите са предложили различни решения, но не са срещнали разбиране от страна на властите.

Той посочва, че в рамките на отчуждителните процедури на засегнатите домакинства са предложени обезщетения между 100 000 и 200 000 турски лири (около 1780–3560 евро). Според него сумите са крайно недостатъчни за покриване на разходите по преместване и намиране на ново жилище.

Бербероглу допълва, че засегнатите жители все още оспорват решенията пред компетентните институции и очакват процедурата по обжалване да приключи. Въпреки това събарянето е започнало, без според него проблемите им да бъдат разрешени.

Тежкото положение описва и Бейджан Бербероглу, който се е установил в Буджа през 1994 г. Той заявява, че семейството му отново ще трябва да живее под наем, но предоставеното обезщетение няма да бъде достатъчно за наемането на нов дом.

Потърпевшите се опасяват, че ще останат без жилища в момент, когато намирането на достъпно място за настаняване в Измир е сериозно финансово предизвикателство.

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