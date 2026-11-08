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Балкани

България и Турция отварят нов ГКПП за камиони

България и Турция отварят нов ГКПП за камиони
БТА

Това твърди турският министър на търговията Йомер Болат

България и Турция ще разкрият нов, четвърти сухопътен граничен пункт, предназначен единствено за тежкотоварни автомобили, с цел да се справят с километричните задръствания по границата и да ускорят търговския обмен с Европа. Това съобщи „Хюрриет дейли нюз“, позовавайки се на изявление на турския министър на търговията Йомер Болат.

Новото съоръжение ще бъде разположено северно от сегашния пункт „Капъкуле – Капитан Андреево“. По думите на министър Болат строителните дейности ще стартират веднага след подписването на съответните двустранни споразумения. Стъпката е директен резултат от дипломатическия натиск на Анкара за ликвидиране на огромните опашки от камиони, които редовно блокират работата на транспортния сектор и експорта.

В момента между двете държави функционират три пункта: „Капъкуле – Капитан Андреево“, „Хамзабейли – Лесово“ и „Дерекьой – Малко Търново“, припомня БТА. Първите два поемат основния товарен поток към европейските пазари, но капацитетът им отдавна е изчерпан. Според председателя на Асоциацията на международните превозвачи Шерафетин Арас възможностите на „Капъкуле“ и „Хамзабейли“ се ограничават до обработката на около 2000 камиона на ден, което прави належащо изграждането на алтернативно трасе за съкращаване на престоя.

„Всеки ден, прекаран в чакане на границата, увеличава разходите, закъсненията засягат както селскостопанските продукти, така и промишлените и текстилните стоки. Новият граничен пункт ще подпомогне и развитието на транзитния транспорт по Централния коридор и Пътя на развитието – двата стратегически търговски маршрута за сухопътна връзка между Азия, Близкия изток и Европа. Надяваме се, че съоръжението ще заработи в рамките на една година“, посочва Арас.

Проблемът със задръстванията на турско-българската граница доведе до сериозно недоволство сред шофьорите и транспортните компании, които настояват за спешни мерки на междудържавно ниво. Поради бавната обработка само през изминалия месец колоните от ТИР-ове достигнаха дължина от 30 километра.

Успоредно с инфраструктурния проект Анкара е поставила пред българските власти и Европейската комисия въпроса за шенгенското ограничение за престой до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Турската страна настоява за облекчаване на визовите процедури и въвеждане на приоритетно преминаване през граничния контрол за своите професионални шофьори, допълва турското издание.

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