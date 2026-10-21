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Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово за камиони

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово за камиони
Pixabay

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия се преминава нормално

На границата с Турция трафикът е силно интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" и на ГКПП „Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. 

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия се преминава нормално. 

На границата с Румъния поради монтаж на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост, на граничния преход „Русе - Гюргево“ е въведена временна организация на движението. До 17:00 часа на 22 октомври ще бъде затворен за движение участък от дясната лента на пътното платно на моста. От 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври 2026 г. ще бъде затворен за движение участък от лявата лента за движение. Преминаването на превозни средства ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути в посока и ще бъде регулирано. Строително-монтажни дейности няма да се извършват в петък, събота и неделя. За временната промяна в организацията на движението са уведомени румънските гранични власти. Трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет“ и „Свищов-Зимнич“ временно не работят поради ниското ниво на река Дунав, допълват от „Гранична полиция“. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от дирекцията. 

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