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Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и на "Лесово"

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и на "Лесово"

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. 

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално. Поради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ временно не работят. 

 На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция“. 

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