Йеменските хуси са ударили с ракета главното летище на Рияд

Йеменските хуси заявиха, че са ударили с балистична ракета главното международно летище в саудитската столица Рияд, и по този начин подкрепяната от Иран групировка пое отговорност за поредно нападение срещу кралството, предаде Франс прес.

"Нашите въоръжени сили успешно атакуваха с балистична ракета Международното летище "Крал Халид" в Рияд, която попадна право в целта си и наруши работата на летището", написа в Екс военният говорител на хусите Яхия Сария.

Таралеж припомня - преди седмици външните министри на страните от Г-7 призоваха Иран да прекрати доставките на оръжие и подкрепата за хусите в Йемен. Според тях действията на Техеран допринасят за опасна ескалация, която застрашава международната търговия и увеличава риска от по-широка нестабилност. Позицията беше изразена след среща на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. „Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу Кралство Саудитска Арабия“, се посочва в съвместното изявление.