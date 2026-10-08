Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Днес в София ще се състои среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски. Разговорът ще се проведе в рамките на международната министерска конференция, посветена на развитието и стратегическото значение на Коридор VIII. Домакин на форума е българският външен министър Велислава Петрова.

Срещата идва на фона на нов опит за активизиране на диалога между София и Скопие и на застиналия процес по европейската интеграция на Северна Македония. По време на разговорите се очаква да бъде обсъдено двустранното отношение, както и европейската перспектива на Северна Македония.

До срещата се стигна след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие в началото на октомври. При разговорите си с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски тя го е посъветвала страната да потърси диалог с България, включително чрез среща между външните министри по време на форума за Коридор VIII в София.

Мицкоски заяви, че след разговора с Фон дер Лайен до София е била изпратена дипломатическа нота с искане за двустранна среща между Муцунски и Петрова.

Въпросът за европейската интеграция на Северна Македония е свързан и с ангажимента на страната да промени конституцията си и да впише българите сред народите, посочени в основния закон. Това е условие, договорено в рамките на европейския преговорен процес, но досега не е изпълнено.

По време на посещението си в Скопие Урсула фон дер Лайен подчерта, че конституционните промени остават част от необходимите стъпки за напредък на страната към ЕС. Фон дер Лайен даде да се разбере, че деблокирането на европейския път на Северна Македония е свързано както с необходимите реформи, така и с изпълнението на вече поетите ангажименти.

От своя страна Мицкоски определи срещата си с Фон дер Лайен като "изключително приятелска, полезна, съдържателна и може да е ключова за някои процеси в бъдеще".

Срещата между Петрова и Муцунски ще се проведе на фона на международната министерска конференция за Коридор VIII.

Основната цел на форума е да се обсъдят напредъкът по изграждането на Коридор VIII и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления на инфраструктурния проект. Коридорът свързва Черно с Адриатическо море и преминава през България, Северна Македония и Албания, като има значение както за транспортната и икономическата свързаност, така и за енергийната сигурност и устойчивостта на региона.

Програмата на конференцията предвижда три дискусионни панела, посветени на стратегическото значение на Коридор VIII за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, както и на енергийната сигурност и икономическия потенциал на региона. Ще бъде обсъдена и ролята на коридора за военната мобилност и реакцията при кризи.

Във форума участват министри и високопоставени представители на държавите по трасето на Коридор VIII - България, Албания, Италия и Северна Македония. Поканени са и представители на Румъния, Косово и Черна гора, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Великобритания и Украйна.

Коридор VIII отдавна е сред проектите, които могат да създадат практическа основа за сътрудничество между България и Северна Македония. Самият Муцунски заяви по-рано през годината, че коридорът е доказателство, че двете страни могат да си сътрудничат, когато има политическа воля.

Предстоящият разговор между двамата външни министри ще бъде първият по-значим дипломатически контакт на този формат в момент, когато Скопие търси начин да възстанови движението по европейския си път, а София настоява за изпълнение на вече поетите ангажименти.

От българското Министерство на външните работи определят срещата като част от редовния диалог между двете държави. Самото провеждане на разговора обаче придобива допълнителна политическа тежест заради препоръката на Фон дер Лайен и заявеното от Скопие желание ЕС да участва по-активно в разговорите с България.

Така форумът за Коридор VIII, който по замисъл е насочен към инфраструктурата и регионалната свързаност, ще се превърне и във възможност за подновяване на политическия диалог между София и Скопие.