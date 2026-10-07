Скопие отложи с близо година старта на ключовата железница към България

Правителството на Северна Македония премества публично обявения срок за началото на третия и най-труден участък от железопътния Коридор №8 към България. Вицепремиерът и транспортен министър Александър Николоски заяви, че строителството от Крива Паланка до общия граничен тунел се очаква да започне през май 2027 г.

Изявлението е публикувано днес, 7 октомври, в 13:05-13:29 ч. от няколко северномакедонски медии. Според Николоски търгът за участъка вече е обявен, а втората отсечка - Беляковце-Крива Паланка - трябва да бъде завършена до края на 2028 г.

Новият график обаче показва отместване спрямо по-ранното обещание на самия министър. През април Николоски обяви, че изборът на изпълнител предстои и строителството на третата фаза ще започне още през лятото на 2026 г. Този срок вече е заменен с май 2027 г. - приблизително девет месеца по-късно. Това е промяна в заявения политически график, а не официално обявено оскъпяване или прекратяване на проекта.

Официалната европейска процедура потвърждава, че търгът действително е публикуван на 24 септември. Офертите трябва да бъдат подадени до 20 януари 2027 г., което прави началото през май възможно, но все още негарантирано - изпълнител не е избран и договор не е възложен.

Поръчката обхваща приблизително 22,1 километра нова еднопътна железница, 21 тунела с обща дължина около 8,5 километра и 51 моста и виадукта. Важната подробност е, че общият трансграничен тунел между Северна Македония и България изрично не е включен в този договор. Следователно започването на третата фаза няма автоматично да означава завършена железопътна връзка между двете държави.