Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Скопие отложи с близо година старта на ключовата железница към България

Скопие отложи с близо година старта на ключовата железница към България
Снимка: БТА

Александър Николоски вече обещава строителството между Крива Паланка и българската граница да започне през май 2027 г. През април твърдеше, че работата ще тръгне още през лятото на 2026 г.

Правителството на Северна Македония премества публично обявения срок за началото на третия и най-труден участък от железопътния Коридор №8 към България. Вицепремиерът и транспортен министър Александър Николоски заяви, че строителството от Крива Паланка до общия граничен тунел се очаква да започне през май 2027 г.

Изявлението е публикувано днес, 7 октомври, в 13:05-13:29 ч. от няколко северномакедонски медии. Според Николоски търгът за участъка вече е обявен, а втората отсечка - Беляковце-Крива Паланка - трябва да бъде завършена до края на 2028 г.

Новият график обаче показва отместване спрямо по-ранното обещание на самия министър. През април Николоски обяви, че изборът на изпълнител предстои и строителството на третата фаза ще започне още през лятото на 2026 г. Този срок вече е заменен с май 2027 г. - приблизително девет месеца по-късно. Това е промяна в заявения политически график, а не официално обявено оскъпяване или прекратяване на проекта.

Официалната европейска процедура потвърждава, че търгът действително е публикуван на 24 септември. Офертите трябва да бъдат подадени до 20 януари 2027 г., което прави началото през май възможно, но все още негарантирано - изпълнител не е избран и договор не е възложен.

Поръчката обхваща приблизително 22,1 километра нова еднопътна железница, 21 тунела с обща дължина около 8,5 километра и 51 моста и виадукта. Важната подробност е, че общият трансграничен тунел между Северна Македония и България изрично не е включен в този договор. Следователно започването на третата фаза няма автоматично да означава завършена железопътна връзка между двете държави.

Още по темата

Утре в София се срещат външните министри на Северна Македония и България

Утре в София се срещат външните министри на Северна Македония и България

Мицкоски: Очаквам "диалог на кон" на срещата между външните министри на Северна Македония и България

Мицкоски: Очаквам "диалог на кон" на срещата между външните министри на Северна Македония и България

Опозицията в Северна Македония: Пътят към ЕС не застрашава македонската идентичност

Опозицията в Северна Македония: Пътят към ЕС не застрашава македонската идентичност

Проф. Кайчев: България и Северна Македония още през 2019 г. се разбраха за цар Самуил

Проф. Кайчев: България и Северна Македония още през 2019 г. се разбраха за цар Самуил

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 9 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 22 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 32 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 42 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 51 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 56 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час