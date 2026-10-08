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Демерджиев ще говори в НС за мантинелите и полетите на Пеевски

Демерджиев ще говори в НС за мантинелите и полетите на Пеевски
Снимка: БТА

На второ чете гледат и Закона за чистотата на атмосферния въздух

По предложение на „Прогресивна България“ парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно „данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Миналата седмица беше насрочено изслушване на вътрешния министър за обществените поръчки за мантинели и насочването на средства за финансиране на полети на Делян Пеевски, но то отпадна от дневния ред на Народното събрание.

Преди това парламентът ще разгледа промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от Министерския съвет. Целта е да се регламентира правен механизъм за достъп на юридически лица, които имат възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие, до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

В дневния ред на Народното събрание е и второ четене на законопроект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Причините, които налагат измененията в Закона за чистотата на атмосферния въздух, са обобщени в четири основни точки, посочва вносителят. Те са определяне на органите, които ще отговарят за прилагането на изискванията на новия регламент на ЕС относно веществата, които нарушават озоновия слой; отмяната на два регламента – за флуорсъдържащите парникови газове и за изменение на Директива на ЕС от 2019 г.; както и въвеждането на ефективна система за контрол и санкции при нарушения на задълженията по регламентите.

Парламентът ще гласува и законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и правителството на Монголия, подписана на 21 ноември 2025 г. в София, внесен от Министерския съвет.

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