София събира министри и представители на НАТО и ЕС за ключова конференция по Коридор 8

София ще бъде домакин на международна министерска конференция, посветена на развитието на Коридор 8 и стратегическото му значение за Югоизточна Европа. Форумът ще се проведе днес, 8 октомври, по инициатива на Министерството на външните работи, а домакин ще бъде външният министър Велислава Петрова.

В центъра на разговорите ще бъдат подобряването на транспортните и енергийните връзки между държавите, укрепването на регионалната сигурност и възможностите за икономическо развитие.

Програмата предвижда три дискусионни панела, в които ще бъдат разгледани ролята на Коридор 8 за евроатлантическата интеграция, енергийната независимост и устойчивостта на региона. Особено внимание ще бъде отделено на военната мобилност и способността за бърза реакция при кризисни ситуации.

В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и делегации от Румъния, Косово и Черна гора.

Сред поканените са европейският комисар по разширяването Марта Кос, представители на НАТО, Европейската служба за външна дейност, САЩ, Великобритания и Украйна. В дискусиите ще се включат и специалисти в областта на транспорта, енергетиката, отбраната и инвестициите.

Коридор 8 представлява стратегическа транспортна връзка между Адриатическо и Черно море, преминаваща през Албания, Република Северна Македония и България, с продължение към Италия и Румъния. Трасето включва автомобилна и железопътна инфраструктура и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Едно от основните предизвикателства остава недовършената железопътна връзка между България и Северна Македония. През ноември 2025 г. двете държави подписаха споразумение за изграждане на трансграничен железопътен тунел. От българска страна предстои изграждането на още 2,4 километра железопътна линия между Гюешево и границата.

Освен икономическо значение, проектът има и важно отбранително измерение. България, Албания, Италия и Северна Македония вече са постигнали договореност за развитието на коридор за военна мобилност, който да улесни придвижването на военна техника и личен състав в региона.