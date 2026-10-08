Лятото се завръща през октомври: Температурите скачат до 30 градуса

Почти летни температури ще обхванат страната в четвъртък, 8 октомври. Живакът в термометрите ще достигне между 25 и 30 градуса, а времето ще бъде предимно слънчево, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Въпреки топлия ден, сутринта на места ще бъде необичайно студено. Във високите западни полета и котловините минималните температури ще паднат до 0-1 градуса, като ще има условия за образуване на слани. По Черноморието сутрешните стойности ще бъдат значително по-високи - между 12 и 14 градуса.

В София термометрите ще показват около 6 градуса сутринта, а следобед температурата ще достигне 26 градуса.

През деня ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб южен и югозападен вятър. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане под средните стойности за октомври.

В планините също ще има много слънце, като вятърът ще бъде умерен от запад-югозапад. На височина 1200 метра максималните температури ще достигнат около 19 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието се очаква слънчев ден с температури между 21 и 23 градуса. Морската вода ще бъде с температура 19-20 градуса, а вълнението ще достига 2-3 бала.

Така октомври ще предложи рязък температурен контраст - от условия за слани в ранните сутрешни часове до почти летни стойности следобед.