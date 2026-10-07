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България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол
БТА

Фаворитът в групата Италия е 10-кратен шампион на Стария континент

Историческият дебют на България на европейското първенство по бейзбол ще бъде срещу едни от най-сериозните отбори на Стария континент. Националният ни тим попадна в група D на шампионата през 2027 година, където ще се изправи срещу Италия, Хърватия и Австрия.

Историческо: България се класира за европейско първенство по бейзбол

„Скуадра адзура“ е 10-кратен първенец на Европа и е една от двете водещи европейски нации в този спорт, заедно с настоящия шампион Нидерландия. Компания на Италия и България ще правят още Хърватия и Австрия.

С хърватите националният ни отбор вече има две официални срещи. Тогава България загуби с 4:8 в груповата фаза и с 4:9 във финала. С Австрия българите се срещнаха за последно през 2024 година в европейска квалификация. Тогава австрийците се наложиха категорично с 14:4 за осем ининга.

Самото участие на България на финалите вече е историческо. Националният отбор спечели квалификационния турнир в Благоевград през лятото, записвайки пет победи от пет мача. В решаващия двубой България обърна Словения и спечели с 13:7, за да си осигури първо участие на европейско първенство при мъжете.

По пътя към историческата квота българите победиха още Сърбия, Словения, Финландия и Румъния в груповата фаза, преди отново да се справят със Словения във финала.

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