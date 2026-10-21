Продължава сечта в подножието на Витоша, алармират жители на "Килиите"

Жители на вилна зона „Килиите“ в столичния квартал „Княжево“ излизат на протест срещу строителството и сечта в подножието на Витоша. Те искат проверка на строителните дейности и за спирането им до изясняване на случая, ако има законови основания. По настояване на жителите Столичният общински съвет е одобрил създаването на работна група, чийто доклад се очаква до януари 2027 година.

„Вилната зона е по-принцип с ниско застрояване. Но през 2009 година вместо двуетажни фамилни къщи – се правят блокове, които пречат на инфраструктурата. Няма канализация, а и пътищата в района са лоши. Освен това гората се изсича, а на мястото на дърветата се очаква да изникнат сгради”. Това заяви пред Нова телевизия живеещата в района Ваня Кашлакева.

По думите на жената заради неправомерната сеч – някои къщи са с пропуквания, а кладенци са преполовили дебита си. „А все още не е започнал нито един строеж”, обясни тя. И подчерта, че многократно са подавани сигнали за изсичането на дърветата, но никой не е дошъл на проверк и по думите на жената - се смята, че извършителят е "неизвестен".

От Столичната община са образували временна работна група по казуса „Килиите”. „Ще искаме пълно разследване и геоложки доклади, за да видим какво се случва> Ще искаме незабавно спиране на всички строежи. В момента има изграден път до частен имот, но за да се направи той – са изсечени дървета, които нямаха никакви поставени знаци, че може да бъдат премахнати”, допълни жената.

Друг живущ в района- Стефан Недков, беше категоричен, че ако в района се повия голяма жилищна сграда – последиците ще са катастрофални. „Ние нямаме никаква отводнителна система при дъжд. Нямаме никаква канализация. Инфраструктурата е много зле и няма никакъв асфалт, има непроходими улици и зимата няма снегопочистване”, обясни той.

И подчерта, че хората, които ще купят жилища в нови и предвидени за строеж сгради с по-около 50 апартамента - също ще излязат на протест, след като видят какви са проблемите". Според местните районът е свлачищен.

Позицията на район „Витоша” е, че разрешителното за строеж е издадено законно и проектът отговаря на действащият устройствен план. По думите на кмета архитект Зарко Кринков теренът, предвиден за застрояване е частна собственост и строежи са предвидени от десетилетия.

От РИОСВ пък са категорични, че теренът не попада в защитена зона „Витоша”.