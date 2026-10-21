Новини
Търси
Подкаст
Общество

Продължава сечта в подножието на Витоша, алармират жители на "Килиите"

Продължава сечта в подножието на Витоша, алармират жители на "Килиите"
Снимка: БТА

Това е свлачищна зона, пропукват се къщите от новите изкопи, предупреждават местните

Жители на вилна зона „Килиите“ в столичния квартал „Княжево“ излизат на протест срещу строителството и сечта в подножието на Витоша. Те искат проверка на строителните дейности и за спирането им до изясняване на случая, ако има законови основания. По настояване на жителите Столичният общински съвет е одобрил създаването на работна група, чийто доклад се очаква до януари 2027 година.

Вилната зона е по-принцип с ниско застрояване. Но през 2009 година вместо двуетажни фамилни къщи – се правят блокове, които пречат на инфраструктурата. Няма канализация, а и пътищата в района са лоши. Освен това гората се изсича, а на мястото на дърветата се очаква да изникнат сгради”. Това заяви пред Нова телевизия живеещата в района Ваня Кашлакева.

По думите на жената заради неправомерната сеч – някои къщи са с пропуквания, а кладенци са преполовили дебита си. „А все още не е започнал нито един строеж”, обясни тя. И подчерта, че многократно са подавани сигнали за изсичането на дърветата, но никой не е дошъл на проверк и по думите на жената - се смята, че извършителят е "неизвестен". 

От Столичната община са образували временна работна група по казуса „Килиите”. „Ще искаме пълно разследване и геоложки доклади, за да видим какво се случва> Ще искаме незабавно спиране на всички строежи. В момента има изграден път до частен имот, но за да се направи той – са изсечени дървета, които нямаха никакви поставени знаци, че може да бъдат премахнати”, допълни жената.

Друг живущ в района- Стефан Недков, беше категоричен, че ако в района се повия голяма жилищна сграда – последиците ще са катастрофални. „Ние нямаме никаква отводнителна система при дъжд. Нямаме никаква канализация. Инфраструктурата е много зле и няма никакъв асфалт, има непроходими улици и зимата няма снегопочистване”, обясни той.

И подчерта, че хората, които ще купят жилища в нови и предвидени за строеж сгради с по-около 50 апартамента - също ще излязат на протест, след като видят какви са проблемите". Според местните районът е свлачищен.

Позицията на район „Витоша” е, че разрешителното за строеж е издадено законно и проектът отговаря на действащият устройствен план. По думите на кмета архитект Зарко Кринков теренът, предвиден за застрояване е частна собственост и строежи са предвидени от десетилетия.

От РИОСВ пък са категорични, че теренът не попада в защитена зона „Витоша”.

Още по темата

Година след наводнението в "Елените" - курортът, застроен в корито на река, е призрачен

Година след наводнението в "Елените" - курортът, застроен в корито на река, е призрачен

8 месеца след наводнението в "Елените": Липса на инфраструктура и съмнения за незаконно строителство

8 месеца след наводнението в "Елените": Липса на инфраструктура и съмнения за незаконно строителство

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Водещи

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

  • Преди 5 минути
АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 21 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 21 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 23 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 36 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 37 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 42 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 50 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 58 минути
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час
При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе

При втория опит за регистрация в пленарната зала също нямаше кворум - извънредното заседание не се проведе