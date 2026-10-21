Русия с нова вълна от удари, поразени са кораб и електрическа подстанция

Министерството на отбраната на Русия обяви, че руски дронове са поразили кораб с военен товар за Украйна, плаващ към пристанището на украинския черноморски град Одеса. Това се случва часове преди да се осъществи планираната за днес среща между специалния американски пратеник за мир Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

Ведомството в Москва оповести също, че неговите сили са нанесли удари по склад за дронове в град Полтава, по електрическа подстанция, обслужваща отбраната и промишлеността, както и по логистични центрове в столицата Киев.

Междувременно двама души – 81-годишна жена и 83-годишен мъж – бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградието Коротич в Харковска област, извършена през нощта, съобщи по-рано днес ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.

При нападението единадесет души, сред които двумесечно момченце и осемгодишно момиче, също са пострадали. Нанесени са щети на 13 къщи и автомобил, а стопанска постройка е унищожена от пожар. Припомняме, че при отделен руски удар по Харков предния ден бяха ранени девет души.