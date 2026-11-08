Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега Карол Навроцки след трагичната стрелба в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а други бяха ранени.

В писмото си българският държавен глава определя нападението срещу мирни граждани в центъра на полския град като акт на насилие, който не може да бъде оправдан.

Йотова подчертава, че България категорично осъжда нападението и подкрепя усилията на полските власти след трагедията.

"Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия", заявява президентът.

От свое име и от името на българския народ Илияна Йотова изразява съболезнования към семействата и близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Припомняме, че нападението беше извършено в събота, 7 ноември, в района на Главния пазарен площад в Краков.

По данни на полските власти нападателят е навлязъл с автомобил сред хората, след което е открил стрелба по минувачите.

При атаката загинаха шестима души, а сред ранените има и полицейски служители.

Впоследствие в дома на заподозрения бяха открити телата на още трима души, идентифицирани като негови близки роднини.