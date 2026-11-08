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Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните
стопкадър/нова

Цената на зелето достигна 1 евро за килограм при някои търговци, а приготвянето на традиционната зимнина може да струва над 60 евро

Сезонът за приготвяне на кисело зеле вече започна, но тази година традиционната българска зимнина може да излезе по-скъпо. Цените на зелето по пазарите се повишават, а домакинствата, които планират да напълнят бидоните за зимата, ще трябва да отделят по-голяма сума от семейния бюджет.

Само за седмица цената на килограм зеле при един от търговците се е повишила от 80 цента на 1 евро, показва репортаж на NOVA. Според продавачите основната причина за поскъпването са дъждовете, които са повлияли на производството и доставките.

Мариана Кандова, която предлага предимно български зеленчуци в магазина си, обяснява, че увеличението идва от самите производители.

"Производителите вдигнаха цената заради дъждовете. До предната седмица го продавахме на 80 цента. В момента зелето е 1 евро", разказва тя пред NOVA.

Поскъпването се усеща особено силно от семействата, които традиционно приготвят по-големи количества кисело зеле за зимните месеци.

Сред тях е Емилия Тодорова, която всяка година залага между 50 и 60 килограма зеле, тъй като приготвя зимнина не само за себе си, но и за децата си. За необходимото количество ще ѝ трябват приблизително 12–15 средно големи зелки.

По нейните изчисления приготвянето на зимнината ще струва над 60 евро, ако цените се задържат на сегашните нива. В сумата влизат както зелето, така и допълнителните продукти, които използва по семейна рецепта.

Освен сол и вода Емилия добавя хрян, за да остане зелето хрупкаво, червено цвекло за цвят, дюля за аромат и царевица, с която спазва рецептата на своята баба.

Въпреки по-високите разходи традицията остава важна част от подготовката за зимата в много български домакинства. Киселото зеле е основна съставка в редица любими ястия, сред които зелевите сарми и различни зимни гозби.

Любопитен факт е, че приготвянето на ферментирало зеле има многовековна история. Според представената от NOVA информация по нашите земи тази традиция съществува от поне 14 века, докато в Китай зелето се консервира чрез ферментация от повече от 2000 години.

Балканите имат и своя характерна особеност при приготвянето на кисело зеле - тук традиционно се залагат цели зелки, а не предварително нарязани листа. Така те могат да се използват за приготвянето на сарми, които са неизменна част от зимната трапеза.

Докато в някои западноевропейски страни зелето обикновено се нарязва преди ферментацията, в България запазването на целите зелки е широко разпространена практика.

Тази есен обаче домакинствата ще трябва внимателно да планират покупките си. При цена от 1 евро за килограм само 50 килограма прясно зеле струват 50 евро, без да се включват останалите продукти, необходими за приготвянето му.

Дали цените ще се задържат на сегашните нива, или ще продължат да растат, предстои да стане ясно през следващите седмици, когато все повече българи ще започнат подготовката на традиционната зимнина.

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