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Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа
БТА

Управляващият директор на МВФ предупреди, че високите оценки на технологичните компании и несигурността около инвестициите в изкуствен интелект могат да засилят нестабилността на финансовите пазари

Централните банки трябва да отчитат възможността икономическият растеж, стимулиран от мащабните инвестиции в изкуствен интелект, да се забави при вземането на решения за овладяване на инфлацията.Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

По време на събитие в централата на МВФ във Вашингтон Георгиева посочи, че опасенията от прекомерна зависимост на икономическия растеж от инвестиционния бум в изкуствения интелект вече оказват влияние върху световните финансови пазари.

Според нея високите оценки на технологичните компании и несигурността около бъдещата възвръщаемост на вложените средства създават предпоставки за продължаваща пазарна нестабилност.

Предупреждението идва на фона на рязък спад на технологичните акции в четвъртък, който се отрази негативно на борсовите пазари, особено в Съединените щати.

Инвеститорите се насочиха към облигации на фона на нарастващите опасения за перспективите пред технологичния сектор.

Допълнителна несигурност създават и политическите процеси в САЩ. Според Ройтерс пазарните участници се опасяват, че евентуално засилване на контрола върху изкуствения интелект след междинните избори може да забави изграждането на центрове за данни.

Към тези опасения се прибавят и въпросите дали мащабните инвестиции в изчислителна инфраструктура ще донесат очакваната икономическа възвръщаемост.

Борсовите спадове предизвикаха безпокойство както сред индивидуалните инвеститори, така и сред хедж фондовете.

Кристалина Георгиева предупреди, че нестабилността вероятно ще продължи, което може да усложни решенията на централните банки в условията на нарастващи рискове за ценовата стабилност.

Предизвикателството пред паричните институции е да намерят баланс между необходимостта от ограничаване на инфлацията и възможността за забавяне на икономическата активност.

Изказването на управляващия директор на МВФ поставя акцент върху необходимостта финансовите институции да следят внимателно развитието на технологичния сектор и влиянието му върху световната икономика.

Въпреки значителния потенциал на изкуствения интелект, зависимостта от инвестиционния бум в сектора остава фактор, който централните банки трябва да вземат предвид при определянето на бъдещата си политика.

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