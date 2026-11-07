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Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките
БТА

Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че с допълнителния внос общото количество ваксини за свободна продажба през сезон 2026/2027 г. ще достигне 100 000 дози

Допълнителни 30 000 дози противогрипни ваксини се очаква да бъдат внесени в България заради затрудненията със снабдяването на аптечната мрежа. С новата доставка общото количество ваксини за свободна продажба през настоящия сезон ще достигне 100 000 дози.

Информацията е предоставена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова в писмен отговор на парламентарен въпрос, отправен от председателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната“ Николай Денков.

Въпросът е свързан с недостига на противогрипни ваксини за сезон 2026/2027 г., планирането на доставките и действията на Министерството на здравеопазването за преодоляване на затрудненията.

Според здравния министър количествата ваксини, предназначени за свободна продажба, се договарят между притежателите на разрешенията за употреба или техните представители в България и търговците на едро с лекарствени продукти.

В рамките на тези търговски отношения се определят заявените количества, тяхното разпределение и графиците за доставка.

Ивкова уточнява, че Министерството на здравеопазването не участва пряко в договарянето и няма законови правомощия да задължава доставчиците да осигуряват определени количества в конкретни срокове.

"МЗ не е страна по тези търговски отношения и министърът на здравеопазването не разполага с правомощия за пряка намеса в процеса на договаряне и осигуряване на доставки за свободния пазар“, посочва тя.

Въпреки ограниченията в правомощията си министерството е потърсило съдействие от притежателите на разрешенията за употреба и техните представители за осигуряване на допълнителни количества ваксини за аптеките.

В резултат се очаква вносът на още 30 000 дози да увеличи наличностите на свободния пазар. Конкретна дата за пристигането им обаче не е посочена.

Здравният министър представя и данни за резултатите от националните програми за ваксинопрофилактика на сезонния грип, насочени към хората на 65 и повече години.

Имунизационният обхват в тази възрастова група се е увеличил повече от три пъти - от 7,8% през 2019 г. до 24,4% през 2025 г.

Според Ивкова това е резултат от последователната политика за осигуряване на противогрипни ваксини чрез националните програми.

Предстоящият допълнителен внос има за цел да подобри снабдяването на аптечната мрежа, но към момента не е ясно кога новите количества ще бъдат достъпни за гражданите.

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