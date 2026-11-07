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Собствениците на Ливърпул купуват отбор от Формула 1

Собствениците на Ливърпул купуват отбор от Формула 1

Кадилак е една от възможните дестинации за Никола Цолов през следващия сезон

Собствениците на Ливърпул от Fenway Sports Group (FSG) са сред кандидатите за придобиването на контролен пакет акции в отбора на Кадилак във Формула 1. Американската компания, ръководена от милиардера Джон Хенри, вече е провела разговори за евентуална сделка, която може да надхвърли 2 милиарда паунда.

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Появиха се информации, че от Ред Бул обмислят вариант да пратят Цолов под наем именно в Кадилак, за да може той да натрупа опит в кралските гонки. Смяната на собствеността може да е свързана и с промяна на стратегията, след като досега Кадилак залагаше на опитни пилоти като Серхио Перес и Валтери Ботас.

Кадилак дебютира във Формула 1 през 2026 година като 11-ия отбор на стартовата решетка. Проектът е съвместно притежание на TWG Global на Марк Уолтър и автомобилния гигант General Motors, който има миноритарен дял. Интересът на FSG към моторните спортове не е изненадващ. Американската компания вече притежава 50% от отбора RFK Racing в NASCAR, а евентуалното навлизане във Формула 1 би било сериозна крачка в разширяването на спортната ѝ империя.

Джон Хенри и компанията му са собственици на Ливърпул от 2010 година, когато придобиха английския клуб за около 300 милиона паунда. В портфолиото им попадат още бейзболният Бостън Ред Сокс и хокейният Питсбърг Пингуинс.

През лятото FSG продаде част от акциите си в Ливърпул на консорциум, включващ основателя на Amazon Джеф Безос и съоснователя на Facebook Едуардо Саверин. Сделката оцени мърсисайдци на внушителните 5.5 милиарда паунда.

 

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