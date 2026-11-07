Разследващ полицай задържан в София: Обещавал да повлияе на досъдебно производство

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е задържан в София при операция срещу корупцията. Служителят е заловен с предварително белязани банкноти при акция на Дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР, съобщава Stolica.bg.

По първоначални данни полицаят е поискал пари срещу обещание да повлияе върху досъдебно производство, по което самият той е работил.

Според информация на TrafficNews предполагаемият подкуп е в размер на 500 евро, а операцията е организирана след подадена жалба до Дирекция "Вътрешна сигурност".

След получаването на сигнала служителите на дирекцията са предприели действия по случая. При предаването на парите разследващият полицай е бил задържан, като у него са открити предварително белязаните банкноти.

От Министерството на вътрешните работи потвърждават задържането на служителя, но не съобщават официално размера на предполагаемия подкуп.

МВР не разкрива самоличността на полицая, нито подробности за досъдебното производство, върху което той е обещал да окаже влияние.

Към момента няма официална информация за конкретните действия, които служителят е предложил да предприеме срещу получаването на парите.

Не е уточнено и дали по случая вече е повдигнато обвинение.

Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава, като предстои да стане ясно каква наказателна отговорност ще бъде потърсена от задържания служител, ако бъдат събрани достатъчно доказателства.

Задържането само по себе си не означава установена вина. Съгласно принципа за презумпция за невиновност всеки обвиняем се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.