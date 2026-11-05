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Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"
Снимка: БТА

Кадри от района на 170-ия километър в област Стара Загора показват колата с включени аварийни светлини, а впоследствие шофьорът е спрян от полицията

Автомобил е заснет да се движи в насрещното платно на автомагистрала "Тракия" с висока скорост. Кадрите са публикувани в платформата "Аз, репортерът".

Случаят е от района на 170-ия километър на магистралата, в област Стара Загора, в посока Бургас.

На видеото се вижда как автомобилът се движи срещу посоката на движение с включени аварийни светлини. По-късно водачът е спрян от полицейски екип.

Жертвите на пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 г. са с 41 повече в сравнение със същия период на миналата година. Това показват актуалните данни на Министерството на вътрешните работи.

Според статистиката 417 души са загубили живота си при катастрофи от началото на годината, а ранените са 7217. За същия период са регистрирани общо 5826 пътнотранспортни произшествия.

Увеличението на броя на загиналите спрямо 2025 г. показва тревожна тенденция в пътната безопасност, въпреки усилията за ограничаване на тежките инциденти.

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