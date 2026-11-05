Новини
Търси
Подкаст
Общество

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская
Снимка: БТА

Решението на Столичния общински съвет беше прието с 29 гласа "за", БСП го определи като нецелесъобразно и заяви, че може да го оспори в съда

Част от столичната улица "Латинка" в близост до посолството на Русия ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет (СОС) на заседанието си с 29 гласа "за", 15 "против" и четирима "въздържали се".

Промяната обхваща участъка между улиците "Никола Мирчев" и "Незабравка" в район "Изгрев". Останалата част от улица "Латинка" ще запази досегашното си име. Председателят на СОС Цветомир Петров уточни, че за приемането на доклада е било необходимо обикновено мнозинство от присъстващите 48 общински съветници.

Решението предизвика различни позиции по време на дебата в общинския съвет. Иван Таков от БСП определи предложението като нецелесъобразно. Според него Политковская няма връзка с България и София, а инициативата е мотивирана от геополитическо противопоставяне.

Таков оспори и законосъобразността на частичното преименуване на улицата, като заяви, че общинската наредба не допуска подобна промяна. По думите му тя може да създаде административни затруднения за живеещите в района заради необходимостта от смяна на адресните данни в личните документи.

Представителят на БСП предупреди, че ако областният управител върне решението, а СОС го приеме повторно, групата на партията ще го оспори в съда.

Симеон Ставрев от "Демократична България" отхвърли възраженията за законосъобразността на предложението. Той посочи, че общинският съвет вече е приемал подобни решения, като даде за пример именуването на улица на журналиста Милен Цветков.

Според Ставрев Анна Политковская е защитавала свободата на словото, а убийството ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се стремят да разкриват истината.

Решението беше прието 20 години след убийството на руската журналистка, извършено на 7 октомври 2006 г. в Москва. Тя е застреляна във входа на жилищния блок, в който живее.

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. и работи във вестник "Новая газета". Известност получава с публикациите си за войните в Чечения и критиките си към нарушенията на човешките права в Русия. Автор е на книгите "Пътешествие в ада. Чеченски дневник" и "Втора чеченска".

Още по темата

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

Кой е инж. Иван Иванов - кметът, преобразил София и осъден на смърт от Народния съд?

Кой е инж. Иван Иванов - кметът, преобразил София и осъден на смърт от Народния съд?

"Овча купел" и "Кремиковци" минават към разделно събиране чрез лицензирана организация

"Овча купел" и "Кремиковци" минават към разделно събиране чрез лицензирана организация

Столична община предлага промени в разделното събиране на отпадъци в "Овча купел" и "Кремиковци"

Столична община предлага промени в разделното събиране на отпадъци в "Овча купел" и "Кремиковци"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

"Къде е Кольо Атанасов?": Работници на „Булметал“ блокираха Хаинбоаз край Гурково в защита на своя работодател

"Къде е Кольо Атанасов?": Работници на „Булметал“ блокираха Хаинбоаз край Гурково в защита на своя работодател

Водещи

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • Преди 1 минута
Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

  • Преди 11 минути
Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

  • Преди 15 минути
Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

  • Преди 16 минути
Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

  • Преди 20 минути
Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

  • Преди 20 минути
Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

  • Преди 22 минути
БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

  • Преди 23 минути
Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

  • Преди 34 минути
Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

  • Преди 41 минути
Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

  • Преди 43 минути
Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская