Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Част от столичната улица "Латинка" в близост до посолството на Русия ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет (СОС) на заседанието си с 29 гласа "за", 15 "против" и четирима "въздържали се".

Промяната обхваща участъка между улиците "Никола Мирчев" и "Незабравка" в район "Изгрев". Останалата част от улица "Латинка" ще запази досегашното си име. Председателят на СОС Цветомир Петров уточни, че за приемането на доклада е било необходимо обикновено мнозинство от присъстващите 48 общински съветници.

Решението предизвика различни позиции по време на дебата в общинския съвет. Иван Таков от БСП определи предложението като нецелесъобразно. Според него Политковская няма връзка с България и София, а инициативата е мотивирана от геополитическо противопоставяне.

Таков оспори и законосъобразността на частичното преименуване на улицата, като заяви, че общинската наредба не допуска подобна промяна. По думите му тя може да създаде административни затруднения за живеещите в района заради необходимостта от смяна на адресните данни в личните документи.

Представителят на БСП предупреди, че ако областният управител върне решението, а СОС го приеме повторно, групата на партията ще го оспори в съда.

Симеон Ставрев от "Демократична България" отхвърли възраженията за законосъобразността на предложението. Той посочи, че общинският съвет вече е приемал подобни решения, като даде за пример именуването на улица на журналиста Милен Цветков.

Според Ставрев Анна Политковская е защитавала свободата на словото, а убийството ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се стремят да разкриват истината.

Решението беше прието 20 години след убийството на руската журналистка, извършено на 7 октомври 2006 г. в Москва. Тя е застреляна във входа на жилищния блок, в който живее.

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. и работи във вестник "Новая газета". Известност получава с публикациите си за войните в Чечения и критиките си към нарушенията на човешките права в Русия. Автор е на книгите "Пътешествие в ада. Чеченски дневник" и "Втора чеченска".