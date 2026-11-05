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Демерджиев: Заплатите в МВР може да останат без увеличение през 2027 г.

Демерджиев: Заплатите в МВР може да останат без увеличение през 2027 г.

Силовият министър обяви, че се обсъжда поетапно повишение от 2028 г. и че не се планират съкращения на полицаи

Възнагражденията в МВР вероятно няма да бъдат увеличени през 2027 г. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му вариантът, който се обсъжда, е заплатите да започнат да растат поетапно от 2028 г.

„За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата“, каза Демерджиев. Той припомни, че последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е имало за цел да компенсира натрупаното през годините изоставане.

Министърът заяви, че бюджетните разчети не предвиждат намаляване на броя на служителите с полицейски функции. „В последните години около 6000 полицаи са освободени – ние няма да правим това“, каза той.

Предвижда се обаче да бъдат закрити част от дежурните звена, а някои ръководни позиции да бъдат съкратени или понижени. Според Демерджиев част от служителите, които формално имат полицейски функции, работят в структури извън същинската полицейска дейност. По думите му преструктурирането цели да премахне дублирането на функции в звена, в които се смесват административни и полицейски задачи.

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