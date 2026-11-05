Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

Огромната финансова офанзива на милиардера Илон Мъск в подкрепа на Републиканската партия на междинните избори в САЩ завърши с политическо фиаско, след като рекордното му финансиране от близо половин милиард долара не донесе никакви дивиденти. Това пише в свой анализ по темата Ройтерс. Според агенцията огромните инвестиции на собственика на „Тесла“ и „Спейс Екс“ са останали без реален резултат на вота.

Равносметката от надпреварата за Камарата на представителите показва, че от общо 43-ма републиканци, подкрепени от Мъск, едва трима извоюваха победа във вторник вечерта. В същото време цели 33-ма от неговите фаворити претърпяха поражение, а за останалите седем позиции представителите на Демократическата партия поддържат преднина при все още изясняващ се краен резултат.

Ситуацията в Сената е сходна. Шестима от седемте финансирани от милиардера претенденти вече загубиха битката, а изходът за последния остава неясен. Става въпрос за вота в Аляска, където кандидатката на демократите Мери Пелтола запазва лека преднина при преброени 77% от бюлетините.

Провалът на Мъск е особено ярък в Тексас — щатът, където са базирани централите на „Тесла“ и „Спейс Екс“ и където той планира изграждането на ново предприятие за микрочипове. Там бизнесменът похарчи почти 230 милиона долара за кампанията на щатски кандидат за Сената, 5 милиона долара за избора на губернатор и още 500 000 долара за заместник-губернатор, но не постигна успех.

Несъразмерните дарения, довели до рекордни разходи на тези междинни избори, предизвикаха вълна от остро недоволство сред демократите. Те открито заявиха, че след като догодина официално поемат контрола над двете камари на Конгреса, разследванията срещу технологичния милиардер и неговите компании ще станат първостепенен приоритет, успоредно с прокарането на мащабна реформа за финансирането на предизборните кампании.

По данни на неправителствената наблюдателна организация „Оупън Сикретс“, Мъск е вложил 445 милиона долара само във федералните избори, като е отделил още десетки милиони чрез непрозрачни неправителствени структури, разкриващи по-малко информация от официалните политически комитети. Адвокатът на Мъск, Алекс Спиро, както и неговият комитет за политическо действие отказаха да коментират темата.