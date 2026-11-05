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Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност
Снимка: БТА

Ректорът Владан Джокич поиска прокуратурата да установи дали службите са използвали неправомерно наблюдение срещу представители на академичната общност

Белградският университет изрази загриженост след разкрития, че сръбската Агенция за сигурност и информация (БИА) е прилагала в продължение на близо година тайни мерки за наблюдение срещу ръководителя на кабинета на ректора. За случая съобщи ректорът на университета Владан Джокич, предаде Радио "Свободна Европа".

В изявлението си Джокич посочва, че особено притеснителен е въпросът дали службите за сигурност са използвали ресурсите си за наблюдение на граждани, служители и студенти заради тяхната обществена активност, критични позиции или политически възгледи.

"Особено тревожна е възможността ресурсите на службите за сигурност да са били използвани за наблюдение на граждани, служители на университета и студенти заради тяхната обществена дейност, критични мнения или политически възгледи. Компетентните институции, преди всичко прокуратурата и органите, отговорни за контрола върху работата на службите за сигурност, трябва да установят всички обстоятелства по случая, включително дали мерките за наблюдение са били използвани неправомерно за разправа с политически инакомислещи", се посочва в изявлението.

Ректорът поставя и въпроса дали други представители на академичната общност не са били подложени на подобно наблюдение. Университетът настоява да бъде установен пълният обхват на случая и да бъде изяснена отговорността на всички замесени.

"Затова е необходимо да се установи пълният мащаб на случая, както и индивидуалната и институционалната отговорност на всички замесени. Белградският университет смята, че защитата на академичните свободи, правото на свободно мнение и изразяване, както и сигурността на всички членове на академичната общност са основни ценности, които трябва да бъдат гарантирани и зачитани. Очакваме държавните органи и институции да действат единствено в съответствие със закона и в обществен интерес, в служба на всички граждани, а не на определено правителство или политически интереси", подчертава Джокич.

Белградският университет призовава компетентните институции, включително прокуратурата и органите за контрол върху службите за сигурност, да изяснят дали наблюдението е било извършено в рамките на закона и дали е имало политически мотиви.

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