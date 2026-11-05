Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност
Ректорът Владан Джокич поиска прокуратурата да установи дали службите са използвали неправомерно наблюдение срещу представители на академичната общност
Белградският университет изрази загриженост след разкрития, че сръбската Агенция за сигурност и информация (БИА) е прилагала в продължение на близо година тайни мерки за наблюдение срещу ръководителя на кабинета на ректора. За случая съобщи ректорът на университета Владан Джокич, предаде Радио "Свободна Европа".
В изявлението си Джокич посочва, че особено притеснителен е въпросът дали службите за сигурност са използвали ресурсите си за наблюдение на граждани, служители и студенти заради тяхната обществена активност, критични позиции или политически възгледи.
"Особено тревожна е възможността ресурсите на службите за сигурност да са били използвани за наблюдение на граждани, служители на университета и студенти заради тяхната обществена дейност, критични мнения или политически възгледи. Компетентните институции, преди всичко прокуратурата и органите, отговорни за контрола върху работата на службите за сигурност, трябва да установят всички обстоятелства по случая, включително дали мерките за наблюдение са били използвани неправомерно за разправа с политически инакомислещи", се посочва в изявлението.
Ректорът поставя и въпроса дали други представители на академичната общност не са били подложени на подобно наблюдение. Университетът настоява да бъде установен пълният обхват на случая и да бъде изяснена отговорността на всички замесени.
"Затова е необходимо да се установи пълният мащаб на случая, както и индивидуалната и институционалната отговорност на всички замесени. Белградският университет смята, че защитата на академичните свободи, правото на свободно мнение и изразяване, както и сигурността на всички членове на академичната общност са основни ценности, които трябва да бъдат гарантирани и зачитани. Очакваме държавните органи и институции да действат единствено в съответствие със закона и в обществен интерес, в служба на всички граждани, а не на определено правителство или политически интереси", подчертава Джокич.
Белградският университет призовава компетентните институции, включително прокуратурата и органите за контрол върху службите за сигурност, да изяснят дали наблюдението е било извършено в рамките на закона и дали е имало политически мотиви.