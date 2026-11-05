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Протестна вълна в Гърция: Ученици, студенти и учители настояват за реформи в образованието

Протестна вълна в Гърция: Ученици, студенти и учители настояват за реформи в образованието

Сред основните искания на участниците са запълване на незаетите учителски места, ремонт и обезопасяване на училищните сгради, както и решаване на проблемите с пренаселените класни стаи

Ученици, студенти и преподаватели излизат на протест днес в различни градове на Гърция с настояване за повече инвестиции в държавното образование и подобряване на условията в учебните заведения. Това съобщава гръцката телевизия "Скай".

Сред основните искания на участниците са запълване на незаетите учителски места, ремонт и обезопасяване на училищните сгради, както и решаване на проблемите с пренаселените класни стаи.

Протестиращите настояват също за намаляване на броя на учениците в паралелките и за по-достъпни цени в училищните столове.

В Атина е планирана голяма демонстрация в централната част на града. Протестни прояви ще се проведат и в други големи населени места, сред които Солун и Патра, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

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