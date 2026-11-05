Служители на фирми за бързи кредити заплашвали мъж и приятелката му в Царево

Служители на две фирми за бързи кредити са заплашвали 48-годишен мъж и 45-годишната му приятелка в Царево заради непогасени задължения, съобщиха от полицията.

На 4 ноември двамата подали сигнал в полицията, след като получили заплахи за физическа саморазправа заради забавени плащания по кредитите си.

В хода на полицейските действия са установени трима предполагаеми извършители – двама криминално проявени мъже на 47 и 40 години и 36-годишна жена.

Извършени са претърсвания в офисите на двете кредитни компании, както и в жилище и автомобил. Иззети са мобилен компютър, мобилно устройство, две компютърни конфигурации и пет мобилни телефона.

По случая е образувано разследване, като работата по изясняване на обстоятелствата продължава.