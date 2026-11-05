Арабска формация е готова на коалиция с опозицията за отстраняването на Нетаняху от властта

Представител на арабската политическа формация Обединена листа в израелския парламент заяви, че партията е готова да участва в създаването на управляваща коалиция с цел отстраняването на Бенямин Нетаняху от премиерския пост. Това съобщи Асошиейтед прес.

Ако подобно партньорство бъде осъществено, то ще представлява прецедент в израелската политика, тъй като арабски партии досега не са участвали в управлението заедно с формации, доминирани от евреи.

"Искаме да предприемем стъпки, каквито не сме правили досега, за да сложим край на управлението на това правителство", заяви пред АП Ахмад Тиби, дългогодишен депутат в Кнесета.

Противниците на Нетаняху ще трябва да преодолеят разногласията си с арабските формации, част от които оспорват определянето на Израел като еврейска държава.

Арабските граждани съставляват около 20% от населението на Израел. На парламентарните избори на 27 октомври двете арабски формации – Обединената листа и РААМ, спечелиха общо 19 места в 120-членния Кнесет. Първата получи 11 мандата, а втората – осем.

Резултатът им ги превръща във важен фактор при преговорите за съставяне на ново правителство, тъй като нито един от двата основни политически блока не разполага с необходимото мнозинство от 61 депутати.

Блокът на Нетаняху спечели 53 места, докато формациите около Гади Айзенкот разполагат с 48 депутати. На теория вторият блок би могъл да потърси подкрепа от арабските партии за съставяне на правителство на малцинството. Част от политическите сили в коалицията на Айзенкот обаче се противопоставят на подобно сътрудничество, отбелязва Асошиейтед прес.

Обединената листа, представлявана от Ахмад Тиби, настоява за равни права на всички израелски граждани и подкрепя сътрудничество с партии, които приемат създаването на палестинска държава. Според позицията на формацията тя трябва да включва Западния бряг, Източен Йерусалим и ивицата Газа.

Междувременно израелският президент Ицхак Херцог започна двудневни консултации с политическите сили след изборите, за да обсъди възможностите за съставяне на нов кабинет.