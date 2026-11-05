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Робърт Патинсън пред олтара? Любимата му разкри подробности за бъдещата им сватба

Робърт Патинсън пред олтара? Любимата му разкри подробности за бъдещата им сватба

Суки Уотърхаус разкри, че двамата не планират сватба преди края на 2026 г., но когато настъпи моментът, тържеството може да бъде мащабно. Певицата проговори и за предизвикателствата на семейния им живот

Суки Уотърхаус разкри, че двамата не планират сватба преди края на 2026 г., но когато настъпи моментът, тържеството може да бъде мащабно. Певицата проговори и за предизвикателствата на семейния им живот.

Холивудският актьор Робърт Патинсън и певицата и актриса Суки Уотърхаус отново привлякоха вниманието с подробности около бъдещата си сватба. След близо осем години заедно, годеж и раждането на първото им дете, двойката все още не е определила дата за голямото събитие.

В интервю за британското издание The Sunday Times, цитирано от PEOPLE, 34-годишната Уотърхаус разкрива, че сватбените планове са отложени поне до края на 2026 г. Тя обаче не изключва възможността двамата да организират пищно тържество, когато решат да сключат брак.

"Или всичко, или нищо", коментира певицата, като допълва, че ако двамата предприемат тази стъпка, биха организирали голямо празненство.

Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус са заедно от 2018 г., а през декември 2023 г. стана известно, че са сгодени. През март 2024 г. двамата посрещнаха първото си дете - момиченце, чието име не са разкрили публично.

Въпреки популярността си актьорът и певицата предпочитат да пазят голяма част от личния си живот далеч от общественото внимание. Именно затова признанията на Уотърхаус за отношенията им предизвикаха интерес.

Тя споделя, че натоварените професионални графици са сред основните предизвикателства пред семейството. Докато Патинсън работи по филмови продукции, Уотърхаус съчетава музикалната си кариера с актьорски ангажименти.

По думите ѝ след раждането на дъщеря им семейството често сменя местоживеенето си, като се премества между различни градове според работните ангажименти на двамата.

Певицата признава, че невинаги е лесно да се поддържа връзка, когато и двамата партньори пътуват постоянно и нямат възможност да прекарват продължително време на едно място.

Въпреки това тя определя отношенията си с Патинсън като нещо изключително ценно и споделя, че се чувства щастлива от семейството, което са създали.

Уотърхаус разказва още, че преди тази връзка не е имала отношения, продължили толкова дълго, и самата тя е изненадана от начина, по който любовта им се е развила през годините.

Певицата изразява увереност и в ролята им на родители, като споделя, че въпреки необичайното ежедневие двамата са силно привързани към дъщеря си и се стремят да прекарват възможно най-много време заедно като семейство.

Темата за сватбата не е нова за Патинсън. По време на премиерата на филма "The Drama" в Париж през март актьорът даде съвет на бъдещите младоженци да не превръщат подготовката в източник на прекомерен стрес.

Според него прекаленото напрежение около организацията може да попречи на двойките да се насладят на самия празник.

Засега Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус не са обявили официална дата или място за сватбата си. От думите на певицата обаче става ясно, че когато решат да отпразнуват брака си, събитието може да бъде далеч от скромна церемония.

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