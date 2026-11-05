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Майката на убития Димитър иска доживотни присъди: Близнаците скоро излизат на свобода

Майката на убития Димитър иска доживотни присъди: Близнаците скоро излизат на свобода
БТА

„Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви майката

Три години след убийството на младия Димитър, което предизвика масови протести, обществено недоволство и блокиране на пътища, близките му продължават да настояват за справедливост. Ново напрежение предизвика информацията, че двамата братя близнаци, осъдени за укривателство по случая, скоро могат да излязат на свобода. 

Майката на убития младеж отново повдигна въпроса за наказанията и събира подписи с искане за доживотни присъди за виновните. Тя изрази възмущението си от развитието на съдебния процес и определи случващото се като подигравка с паметта на сина ѝ.

„Справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен. Двама от участниците в убийството бяха подведени под отговорност по най-лекия член от закона и съвсем скоро ще бъдат на свобода“, заяви почернената майка пред НОВА ТВ. 

По думите ѝ близнаците първоначално са получили по три години лишаване от свобода от Районния съд. След обжалване въззивната инстанция увеличава наказанието на единия на четири години и шест месеца, а на другия – на четири години. 

Заради работата им в трудово-поправителното общежитие и приспадането на вече изтърпяното наказание единият от братята може да бъде освободен около Нова година. Очаква се другият да остане зад решетките още приблизително шест месеца. Майката настоява, че двамата е трябвало да бъдат съдени заедно с основния обвиняем, тъй като според нея са участвали в престъплението.  

„Те трябваше да бъдат съдени заедно с основния обвиняем, защото заедно участват в престъплението. Но делата им бяха разделени, а производството срещу близнаците се водеше по най-лекото обвинение“.

Жената изрази разочарованието си и от начина, по който е протекъл съдебният процес.

По думите ѝ по време на делото е била обиждана, а вместо производството да бъде върнато за ново разглеждане, съдът е потвърдил 17-годишната присъда на прекия извършител.  

„Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“.

Тя изрази и опасения, че евентуалното освобождаване на двамата братя може отново да предизвика напрежение в селото. Според нея те не показват съжаление за случилото се и не са променили поведението си. По думите ѝ техни близки споделят, че продължават да се държат арогантно.  

Майката на Димитър не възнамерява да се откаже от търсенето на справедливост.

Тя вече предприема действия и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Подадени са и сигнали до Окръжната прокуратура с настояване действията на близнаците да бъдат преразгледани. Основното ѝ искане е делото срещу тях да бъде възобновено и те да бъдат привлечени към наказателна отговорност за съучастие в умишленото убийство.  

Междувременно затворническата администрация потвърждава, че единият от братята се очаква да изтърпи наказанието си в края на годината и да бъде освободен. Другият ще трябва да остане в трудово-поправителното общежитие още около шест месеца. 

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