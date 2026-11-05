Колко повече ще плащаме за хляб, месо и отопление заради увеличението на газа?

Проблема за цените, компенсациите за бизнеса и отражението на по-скъпия газ върху домакинствата коментираха пред БТВ бившият министър на земеделието Мирослав Найденов, бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков и доц. Щерьо Ножаров.

Поскъпването на природния газ с 32% за месец ще се отрази върху цените на редица стоки и услуги. Очакванията са хлябът да поскъпне с между 4 и 7 евроцента, месото – с около 6%, а оранжерийните продукти – с до 10%, смята икономистът и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров.

Първите притеснения са свързани с хлебопроизводството. В репортаж от фурна с 35-годишна история собственикът Валери Кръстев обясни, че 90% от производственото оборудване работи на газ. Всяка от горелките на пещите е с мощност около 125 киловата.

Производителят посочи, че фирмата не е променяла цената на хляба от две години и засега изчаква да види какви мерки и компенсации ще предприеме правителството. По думите му увеличението на газа неизбежно ще окаже влияние, но по-сериозен проблем би било и поскъпването на брашното.

„Ако брашното скочи, защото и там се ползва газ, тогава вече ние ще бъдем принудени да качим цената на хляба“, каза Кръстев, като допълни, че все още не може да прогнозира с колко ще се промени цената.

Бившият земеделски министър Мирослав Найденов успокои, че не се очаква драстично поскъпване на хляба. Според него хлебопроизводителите са успели да задържат цените въпреки увеличението на други разходи през последните две години.

По думите му по-сериозно уязвими са секторите млекопроизводство и месопроизводство. Разходите за енергия влияят върху целия процес – от обработката на земята и производството до охлаждането, съхранението и транспорта на храните.

Найденов отбеляза и че все повече земеделски производители инвестират във фотоволтаични системи и алтернативни енергийни източници, за да намалят зависимостта си от цените на електроенергията и газа.

Според изчисленията на доц. Щерьо Ножаров поскъпването на природния газ ще има отражение и извън хранителния сектор. Оранжерийните продукти могат да поскъпнат с до 10%, месото – с около 6%, а строителните материали – също с до 10%.

Бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков също очаква възможности за ограничаване на негативния ефект. Той посочи, че сред обсъжданите предложения на бизнеса и синдикатите е въвеждането на регулирана цена на природния газ за обществено значими производители – като пекарни, детски градини и болници.