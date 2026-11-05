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27-годишна е обвинена за грабеж на възрастна жена в Стара Загора

27-годишна е обвинена за грабеж на възрастна жена в Стара Загора
БТА

Тя издърпала със сила златния синджир от врата на 79-годишната жена и по-късно била оставена в ареста с постоянна мярка

27-годишна жена е обвинена в грабеж на 79-годишна жена в Стара Загора, съобщават от Районната прокуратура в града. Нападението е извършено на 2 ноември около 14:00 часа, когато възрастната жена се прибирала към дома си.

Във входа на жилищния блок тя била пресрещната от обвиняемата, която със сила издърпала златния синджир от врата ѝ. След подаден сигнал на телефон 112 извършителката била установена от полицейските служители.

Жената е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на прокуратурата Районният съд в Стара Загора е постановил тя да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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