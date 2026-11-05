Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Иззет е автомобил и е претърсен частен дом, предава БТА.

На 4 ноември около 22:20 часа във Враца е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 20-годишен жител на града. Тестът на водача за употреба на наркотични вещества е отчел положителен резултат за канабис. У пътник в автомобила също е открит канабис. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. Образувано е бързо полицейско производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

По-рано същия ден служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Враца са извършили проверка на 22-годишен жител на града, криминално проявен и осъждан. При обиска у него са открити сгъвки с канабис. При последвалите процесуално-следствени действия в жилището му са намерени още канабис и кетамин.

По първия случай е образувано бързо полицейско производство, а по втория – досъдебно производство.

Според отчета на ОДМВР – Враца, публикуван на сайта на дирекцията, през миналия месец в областта са регистрирани 15 престъпления, свързани с наркотици. От тях едно е разкрито, а по останалите работата продължава.